İki antrenör milletvekili aday adayı oldu!

Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman siyaset’e atıldı. Son olarak Göztepe'yi çalıştıran Ünal Karaman, 31 Ağustos 2021 tarihinden beri boşta bulunuyordu.

"Avcı'nın ardından ismi trabzonspor'la anılıyordu"

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile yollarının ayrılmasından sonra ismi camia ile anılan Ünal Karaman memleketi Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu.

Başvurusunu yapan Karaman vekil olmak için genel merkezden "olur" bekliyor.

"Gökhan Zan da İYİ Parti'den milletvekili aday adayı"

Milli futbolcu Gökhan Zan, memleketi Hatay'dan İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.