AjansHaber.com.tr Dünya saldırı hazırlığındaki bir grup PKK’lı yakalandı

IKBY, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun yakalandığını duyurdu

IKBY Güvenlik Konseyi, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun yakalandığını açıkladı.

IKBY Anti-Terör Birimi resmi Facebook sayfasında, IKBY Güvenlik Konseyinin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Peşmerge güçlerine, halka açık yerlere, devlet dairelerine ve barajlara roketle saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun yakalandığı ifade edildi.

IKBY Güvenlik Konseyi, 26 Nisan'da da PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Finlandiya Cumhurbaşkanı'na hata olur' mesajı
New York'ta bir süpermarkette silahlı saldırı!
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi konuştu
Endişelerimiz ciddiye alınıp net adımlar atılmalı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor
Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması