IKBY, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun yakalandığını duyurdu

IKBY Anti-Terör Birimi resmi Facebook sayfasında, IKBY Güvenlik Konseyinin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Peşmerge güçlerine, halka açık yerlere, devlet dairelerine ve barajlara roketle saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun yakalandığı ifade edildi.

IKBY Güvenlik Konseyi, 26 Nisan'da da PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurmuştu.