IKBY Başkanı Barzani, depremden etkilenen İslahiye ilçesini ziyaret etti

Barzani, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen İslahiye'de, AFAD Koordinasyon Merkezi ile ilçede arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere IKBY tarafından gönderilen ekibi ziyaret etti.

Barzani, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milleti, devleti ve hükümetine başsağlığı mesajı iletmek için burada bulunduklarını belirtti.

IKBY Başkanı Barzani, şöyle konuştu:

"Sizin acınız bizim acımızdır. Kötü günleriniz bizim kötü günlerimizdir. İhtiyaç duyduğumuz günlerde Türkiye hükümeti ve Türkiye milleti her zaman bize destek vermiştir. Acılarınızı paylaşmak için ve vefa duygularımızı iletmek için biz buradayız. Yaralılar için acil şifalar diliyoruz. Türkiye, güçlü hükümeti ve yönetimiyle bu acı günleri geride bırakacak."

IKBY'den gelen yardımı koordine eden Barzani Vakfı'na ve başkanına teşekkür eden Barzani, "Bu musibetle karşı karşıya kalan aileler ve insanlar için elimizden geleni yapacağız. Allah hepinize yardımcı olsun. Kardeşiz. Zor günlerde siz bize yardım ettiniz. Kapılarınızı açtınız. Bugün de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Erbil de, Duhok da, Süleymaniye de tüm bölgelerde bu acı günlerinizi paylaşmaktadırlar ve halkımızın gönlü sizinle beraber. Allah sabırlar versin. Bu acı günleri de geride bırakacaksınız." dedi.