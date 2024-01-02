İhracatta tarihi rekor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Canla başla çalışan ihracatçılarımız, iş dünyamızın akıncıları ile birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ülke olarak dünya ticareti için hayati öneme sahip bir konumda yer alıyoruz. Son dönemde patlak veren krizlerin hemen hepsi ülkemizin yakın çevresinde yaşanmaktadır. Bu tablo karşısında amacımız ülkemizin ekonomik, diplomatik ve ticari kazanımlarını korumak ve geliştirmektir. Ülkemizi, kuzeyindeki ve güneyindeki çatışmaların merkezi haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik.

Avrupa ve ABD ile de karşılıklı saygıya dayalı iş birlikleri geliştirmeye çalıştık. Bize bir adım gelene biz gerektiğinde koşarak gittik. Türkiye merkezli ancak küresel perspektifli bir bakış açısıyla küresel siyasetimizi şekillendirdik.

"Yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız"

Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi olan, turizmi baltalamaya yönelik kampanya yürütüldüğünü gördük. Şimdi benzer bir durumun spor üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet liderleri de bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllülük yapmaktadır. Bu nefret siyasetinin kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüf değildir. Türkiye'ye ve çıkarlarına sinsi bir girişim, açık bir operasyon var. Bu oyunu boşa çıkaracağız.

Türkiye ve Türk düşmanı çevreler tarafından körüklenen nefret siyasetine karşı ihracatçılara da önemli görevler düşüyor. Bu noktada daha fazla çaba harcamanızı, daha fazla inisiyatif almanızı beklediğimizi vurgulamak istiyorum.

"Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 6 oranında büyüme kaydetti"

Ülkemiz yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Ekonomide elde ettiğimiz başarıların ne denli önemli olduğu daha da anlaşılacaktır. Dünya ekonomisi yıllık ortalama 3,4 oranında büyürken Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 6 oranında büyüme kaydetti.

Önceki yıl, 2022’de yüzde 5,5 oranında büyüdük. En büyük katkı ise 2,4 puan ile ihracatçımızdan geldi. 2023 yılında son 13 çeyrektir süren kesintisiz trendimizi devam ettirdik. G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen 2. ülke olduk.

2023 yılının 3. çeyreğinde yatırımlarda yaşanan yüzde 14,7 oranındaki artış son 7 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Salgın öncesi döneme göre son 3 yılda 4 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturduk.

Dünyadaki diğer ekonomiler gibi bizim de en büyük baş ağrımız hayat pahalılığının tetiklediği enflasyondur. Enflasyon hala yüksek devam ediyor. Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uyguladığımız tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başlamıştır.

Hayat pahalılığına karşı bir tarafta denetimlerin, diğer tarafta tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı şekilde yürütüyoruz. Bu sürecin sonunda, daha önce olduğu gibi vatandaşımızın günlük hayatından çıkartacağız.

"Böyle bir tabii afetin altından kalkmak kolay değildi"

Ülkemiz ekonomisine 104 milyar dolarlık ilave fatura ekleyen 6 Şubat depremlerinin olumsuzlukları ile mücadele ettik. Böyle bir tabii afetin altından kalkmak kolay değildi. Türkiye’nin milletinin yaralarını sarmakta elde ettiği başarıyı dünyada hiçbir ülke başaramazdı. Dün de şiddetli bir depremle sallanan dost Japon halkına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin ihracatımıza etkisi eksi 6 milyar doları buluyor. Dış ticaretimizi geliştirmeye verdiğimiz emeğin meyvelerini topluyoruz.

İhracatta yeni rekor

2023 ihracatımız Geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. OVP’deki hedefimizi de aştık. 2023 aralıkta yüzde 0,44 artışla 23 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,7’ye yükseldi. Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. Temmuz hariç yılın son 7 ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. Yıllık hizmet ihracatı 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler açığında da düşüş yaşandı. Eylül ve ekim aylarında 2 milyar doların üzerinde fazla verildi. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. TİM çatısı altında yer alan ihracatçılarımız başta olmak üzere bu rekora ulaşılmasında payı olan herkesi tebrik ediyorum.

2002 yılında aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz.

1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5’ten 30’a yükseldi.

En fazla ihracat yapan 5 ilimiz şöyle:

59,4 milyar dolar ile İstanbul

30,7 milyar dolar ile Kocaeli

23,8 milyar dolar ile İzmir

17,7 milyar dolar ile Bursa

12,5 milyar dolar ile Tekirdağ

Katma değer olarak ihracatımızın kg/birim kıymeti 1,6 dolara çıkmıştır.

Gerek mal gerek hizmet sektörünün güçlü katkısı cari işlemler dengemize olumlu etki ediyor. 2024 yılında çok daha büyük başarılara birlikte imza atacağız.

2024 yılında mal ve hizmet ihracatımızı 375 milyar doların üzerine çıkartabileceğimize inanıyorum. Türkiye bunu başaracak güce ve kabiliyete sahiptir.

Bu hedefe yürürken sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İhracatçılarımıza 11,6 milyar destek sağladık. Bu bütçeyi 2024’te iki katına çıkartıyoruz. Daha düşük maliyetli finansman imkanları için Ticaret bakanlığımız ve Türk Eximbank önemli çalışmalar yürütüyor. Merkez Bankamız finansmana erişimi desteklemek amacıyla reeskont kredilerinin günlük limitini 3 milyar TL’ye çıkarttı. Şimdi de yerli ve milli Türkiye Elektronik İhracat Platformu’nu hayata geçiriyoruz. 255,8 milyar dolarlık rekor ihracatımızın milletimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu rekor için her birinize şükranlarımı sunuyorum.