İhracatta 8 sektörün en büyük alıcısı Almanya

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya, Türkiye'deki 8 sektörün ürettiği ürünlerin en büyük alıcısı konumunda da bulunuyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, ocak-ağustos döneminde 27 sektörden 239 noktaya ihracat gerçekleştirdi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya, yılın 8 ayında Türk ihracatçıların en çok ürün sattığı ülke konumunda yer alırken, bu ülkeye ihracat geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 10,3 azalarak 8 milyar 838 milyon 334 bin dolar oldu. Söz konusu azalışa karşın Almanya, Türkiye'nin ihracatında önde gelen ülke olma konumunu sürdürdü.

Türkiye'nin ihracatı, bu yılın ocak-ağustos döneminde Birleşik Krallık'a yüzde 16,9 azalarak 5 milyar 820 milyon 796 bin dolar, İtalya'ya yüzde 24,8 düşerek 4 milyar 464 milyon 534 bin dolar ve Irak'a yüzde 7,7 gerileme ile 4 milyar 327 milyon 533 bin dolar olurken, ABD'ye yüzde 2,8 artarak 5 milyar 279 milyon 170 bin dolar olarak gerçekleşti.

ALMANYA'YA İHRACATTA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Sektörler bazında ülkelere göre dış satım rakamları incelendiğinde, Almanya, Türkiye'deki 8 sektörün ürünlerine en çok talep gösteren ülke oldu.

Türk ihracatçılar, yılın 8 ayında Almanya'ya 2 milyar 126 milyon 390 bin dolarlık otomotiv, 1 milyar 958 milyon 154 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 614 milyon 509 bin dolarlık demir ve demir dışı metal ürünleri sattı.

Almanya, Türkiye'den 430 milyon 752 bin dolarlık makine aksamları, 330 milyon 251 bin dolarlık iklimlendirme sanayi, 274 milyon 377 bin dolarlık fındık ve mamulleri, 166 milyon 697 bin dolarlık meyve sebze mamulleri, 74 milyon 239 bin dolarlık deri ve deri mamulleri ürünü satın alarak söz konusu sektörlerin bir numaralı alıcısı olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK ELEKTRONİK, KURU MEYVE VE MAMULLERİNE BİRLEŞİK KRALLIK TALEBİ

Yılın 8 ayında Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke konumunda olan Birleşik Krallık, 3 sektörün dış satımında en üst sırada yer aldı. Türk ihracatçılar, bu ülkeye 840 milyon 618 bin dolarlık elektrik-elektronik, 760 milyon 278 bin dolarlık mücevher, 118 milyon 270 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ürünü sattı.

Türk ürünlerine en fazla talep gösteren 3'üncü ülke olan ABD, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, halı, savunma ve havacılık sanayi, zeytin ve zeytinyağı sektörlerinin en önemli pazarı oldu.

ABD'ye bu dönemde 292 milyon 367 bin dolarlık çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 525 milyon 620 bin dolarlık halı, 469 milyon 47 bin dolarlık savunma ve havacılık sanayi, 31 milyon 212 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleştirildi.

İTALYA'DAN TEKSTİL VE HAM MADDELERİNE İLGİ

İtalya ise Türkiye'deki tekstil ve ham maddeleri sektörünün ana pazarı oldu. Tekstil ve ham maddeleri sektörü, ocak-ağustos döneminde İtalya'ya 390 milyon 525 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Irak, 831 milyon 877 bin dolar değerinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 524 milyon 764 bin dolar değerinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 284 milyon 513 bin dolar değerinde su ürünleri ve hayvansal mamuller satın alarak bu 3 sektörün ihracatında lider pazar oldu.

Yılın 8 ayında İsrail çelik, Fransa diğer sanayi ürünleri, Norveç gemi ve yat, Hollanda kimyevi maddeler ve mamulleri ile süs bitkileri ve mamulleri, Çin madencilik ürünleri, İran tütün, Rusya Federasyonu yaş meyve ve sebze sektörlerinde Türkiye'nin en büyük pazarları konumunda yer aldı.