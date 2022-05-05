İhracat rakamlarında tarihi rekor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta tarihi rekoru duyurdu. Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yapmış olduğu açıklama;
Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun.
Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar $ olmuştur.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 5, 2022
Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır.
Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar $ eşiğini aşmıştır.
Hayırlı olsun! pic.twitter.com/kI6AXIGhv8
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