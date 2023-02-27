İhracat rakamları açıklandı!

Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalatı yüzde 20,7 artışla 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2022'de yüzde 63 iken, geçen ay yüzde 57,6'ya geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat ocakta yüzde 8,4 artarak 18 milyar 105 milyon dolara yükseldi. Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8,1 artarak 19 milyar 891 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ocakta 1 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91 olarak kayıtlara geçti.

ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta ocakta imalat sanayinin payı yüzde 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ara mallarının payı yüzde 80,3, sermaye mallarının payı yüzde 11 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,7 olarak belirlendi.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 826 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 1 milyar 186 milyon dolarla ABD, 1 milyar 43 milyon dolarla Rusya, 954 milyon dolarla Birleşik Krallık, 916 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu.

Rusya geçen ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Ocakta Rusya'dan yapılan ithalat 5 milyar 1 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 4 milyar 337 milyon dolar ile İsviçre, 3 milyar 557 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 807 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 229 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 47,4'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalırken, ithalat yüzde 10,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ocakta, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,3, ithalat yüzde 18,1 artış gösterdi.

Ocakta, imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6 olarak belirlendi.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ocakta yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 73,6 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10 olarak tespit edildi.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 17 milyar 540 milyon dolar, ithalat yüzde 18,7 artarak 31 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocakta dış ticaret açığı yüzde 40,6 artarak 10 milyar 170 milyon dolardan, 14 milyar 302 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2022'de yüzde 62,1 iken, geçen ay yüzde 55,1'e geriledi.