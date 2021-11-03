İHH Afganistan'a yardım elini uzattı

İHH Afganistan Sorumlusu Mücahit Kılıç, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'a yardım kampanyası kapsamında Parvan vilayetinde yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Mücahit Kılıç, "Parvan vilayetine bağlı Gurbend ilçesinin Siyagard kasabasındaki ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda ve kumanya dağıtımımızı yaptık." dedi.

"23 milyon insan yetersiz beslenmekte"

Afganistan'ın birçok bölgesinde insanların açlıkla karşı karşıya olduğunu aktaran Kılıç, "Birleşmiş Milletler raporlarına göre ülkede yaklaşık 23 milyon insan yetersiz beslenmekte. Kış mevsiminin gelmesiyle 1 milyon çocuğun hayatını kaybetmesinden endişe edilmektedir." dedi.

Kılıç, ülkedeki mevcut durum göz önüne alınarak İHH'nin ihtiyaç sahibi ailelere hızlı bir şekilde ulaşmaya çalıştığını ve gıda yardımı dağıtma faaliyetlerine ileriki günlerde de devam edeceklerini kaydetti.