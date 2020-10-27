İğrenç ve ahlaksızsın Charlie Hebdo! Fransız dergisinden Başkan Erdoğan'a yönelik kahpece saldırı

Fransız Charlie Hebdo dergisi Hz.Muhammed'e hakaret içeren paylaşımlarının ardından şimdi de Başkan Erdoğan'ı iğrenç bir karikatürle hedef aldı.

ÖNCE İSLAM, ŞİMDİ ERDOĞAN

Macron'un son dönemlerde İslam dünyasını hedef almasından sonra Fransa'da artan İslam karşıtlığı giderek artıyor. Hz.Muhammed'e hakaret içeren karikatürleriyle dünyanın gündemine gelen Charlie Hebdo dergisi, şimdi de alçakca Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Yeni sayısının kapağında Başkan Erdoğan'ı karikatürize eden Charlie Hebdo'ya tepkiler büyüyor.

SÖZDE MİZAH, ÖZDE İSLAM DÜŞMANI!

Avrupa ülkelerinde İslamofobi ve Türkiye karşıtlığının arttığı bir dönemde, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız dergisinin küstahlaşarak skandallara imza atmaya devam ediyor. Peygamberimiz Hz.Muhammed'e hakaret eden karikatürlerin görseller Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmıştı. Montpellier'deki devlet binasına yansıtılan karikatür görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmışti.Ancak bunlarla yetinmeyen Charlie Hebdo bir skandala daha imza atarak Başkan Erdoğan'ı "iğrenç" bir karikatürle hedef aldı.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, 2 Ekim tarihinde 'İslami radikalizmle mücadele' adı altında bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Macron, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde" şeklinde tepki çeken bir ifade kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Macron denilen zatın, İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten 1 yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum."

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Charlie Hebdo'nun Başkan Erdoğan'a yönelik alçak karikatürü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çoğu sayıda vatandaş, Charlie Hebdo'ya Twitter üzerinden tepki gösterdi.

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