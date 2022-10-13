Igor Tudor onu istiyor! Ocak sürprizi

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, BAY geçilen haftanın ardından Kayserispor hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörü ve şu anda Marsilya'nın başında bulunan Igor Tudor gözüne Aslan'ın yıldızını kestirdi.

Sacha Boey Tudor'un listesinde

Galatasaray'da 2022-23 sezonu öncesi gözden çıkarılan ancak tekrar kadroya alınarak 11'in değişmez ismi olan Sacha Boey bu kez Igor Tudor'un listesine girdi.

Ocak ayında bitirilmesini istiyor

Marsilya ile başarılı bir çıkış yapan Hırvat teknik adam Fransız kulübünün yöneticilerinden Ocak ayı transfer döneminde Galatasaraylı oyuncu Sacha Boey'in takıma katılmasını istedi. Eski Galatasaray teknik direktörü Tudor, geçtiğimiz haftalarda milli futbolcu Cengiz Ünder ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.

Boey'in maaşına zam yapıldı

Rennes'ten transfer edilen ve bonservisine 1 milyon 150 bin Euro ödenen Sacha Boey'in maaşına gösterdiği performans nedeniyle zam yapılmış ve 900 bin Euro'ya yükseltimişti. Boey için ayrıca Real Madrid ve Liverpool'un da transfer için harekete geçeceği gündeme gelmişti.

Serbest kalma bedeli 15 Milyon Euro

Galatasaray, Boey ve menajeriyle masaya oturarak genç futbolcunun sözleşmesine 15 milyon Euro civarında bir serbest kalma bedeli koymayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar bu hamleyle birlikte transferin gözdesi olabilecek Boey'in muhtemel transferinde elini güçlendirmeyi hedeefliyor.