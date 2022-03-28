İğneada açıklarında mayın tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında bir mayın daha tespit edildiğini açıkladı. Olay yerine intikal ettirilen SAS Timleri, mayını etkisiz hale getirmek için müdahaleye başladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır."

1⃣ 28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2022

Geçtiğimiz gün İstanbul Boğazı açıklarında, Ukrayna'dan gelen ilk mayın tespit edilmiş ve imha edilmişti. Ukrayna'dan koparak gelen mayınların yaklaşık 420 tane olduğu belirtiliyordu.