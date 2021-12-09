İfşa olan 2022 Survivor oyuncuları hakkında merak edilenler
TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor All Star 2022 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde ise merakla beklenen Survivor All Star 2022'nin oyuncu kadrosu ifşa oldu. İşte bu sene Survivor'da yer alacak oyuncular hakkında merak edilen her şey...
Survivor 2022 için geri sayım başlarken daha önceden Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada yakın bir zamanı işaret etmişti. 2021 yılı sonu yaklaşırken sosyal medyada Survivor 2022 All Star yarışmacılarından bazıları şimdiden ifşa oldu...
İşte Survivor 2022 kadrosu için ifşa olan yarışmacıları hakkında merak edilenler...
2022'nin merak edilen yarışmacısı Adem Kılıççı:
2018 Survivor şampiyonu olan boksör Adem Kılıççı, İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir.
Adem Kılıççı, ilk ve orta okul öğrenimini Ağrı'da tamamladıktan sonra 2000 yılında boksa başlamıştır. Liseyi de bitirdikten sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.
Bekar ve çocuğu olmayan Kılıççı'nın uzun süren bir ilişkisi olmamıştır. Kılıççı hakkında Survivor 2017 de yarışan arkadaşı Sabriye Şengül ile aşk yaşadıklarına dair söylentiler çıkmıştı. Adem Kılıççı, yakın arkadaş olduklarını ama sevgili olmadıklarını söylemişti.
2022'nin merak edilen yarışmacısı Nisa Bölükbaşı:
Nisa Bölükbaşı 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. ... 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı
2022'nin merak edilen yarışmacısı Evrim Keklik:
Evrim Keklik, 29 yaşında ve İstanbul doğumludur. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik; Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı.