İfşa olan 2022 Survivor oyuncuları hakkında merak edilenler

2022'nin merak edilen yarışmacısı Adem Kılıççı:

2018 Survivor şampiyonu olan boksör Adem Kılıççı, İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir.

Adem Kılıççı, ilk ve orta okul öğrenimini Ağrı'da tamamladıktan sonra 2000 yılında boksa başlamıştır. Liseyi de bitirdikten sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Bekar ve çocuğu olmayan Kılıççı'nın uzun süren bir ilişkisi olmamıştır. Kılıççı hakkında Survivor 2017 de yarışan arkadaşı Sabriye Şengül ile aşk yaşadıklarına dair söylentiler çıkmıştı. Adem Kılıççı, yakın arkadaş olduklarını ama sevgili olmadıklarını söylemişti.