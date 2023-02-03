İETT'nin tüyler ürperten kaza bilançosu: Her güne 1 yaralı!

2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul için hizmet”, “16 milyon için hizmet” sloganıyla yürüttüğü kampanyalarını içeren hizmet anlayışının fiyaskolarla dolu olduğu ortaya çıktı.

Göreve geldiği günden itibaren İBB’ye ait ulaşım araçlarının sürekli kaza yapması, 16 milyon İstanbullu'yu tedirgin etti.

“Ne yatırım yapılıyor, ne bakım yapılıyor”

İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İETT araçları üzerinden yapılan araştırmalara ilişkin “2019-2021 arasında “Adalar” ilçesinde kullanılmak üzere alınan elektrikli araçlar hariç, İETT'nin filosuna hiçbir yeni otobüs alınmadı” açıklamasında bulundu.

Filoda 3 bin 75 araç bulunduğunu belirten Kaynar, “130 otobüs hariç filoya yeni hiçbir araç katılmamış. Yani 3 bin 75 araç, 177 de hurdaya çıkan araç var.” dedi.

iBB ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tefik Göksu ise “Büyükşehir Belediyesi bakım ihalesine çıkıyor. Bir firma İETT'den yaklaşık bir buçuk yılda 2 milyar TL'lik ihale alıyor. Yaklaşık maliyetten 3-5 bin lira aşağı bir firma giriyor. Mercedes bunlardan birisi. Fakat İBB ihaleyi Mercedes’e vermek yerine ihaleyi farklı birisine veriyor.” ifadelerini kullanmıştı.

“Bakımlar yapılmıyor”

İstanbul’da meydana gelen kazalara ilişkin, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Sendikası İstanbul İETT 3 No’lu Şube Başkanı Mustafa İluk yapmış olduğu açıklamada "İETT'nin, bakımları, kendisinin yaptığı dönemde daha verimli, daha düzenliydi. Şimdi otobüslerin bakımları özel firmalara veriliyor. Firmalar para kazanma amaçlı olduğu için bakımlar düzenli yapılmıyor. Otobüslerin arızalanması, yanması söz konusu oluyor. İşin özü bu." diye konuşmuştu.

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu İETT otobüslerinin yaşadığı problemler üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu.

"Erken uyarı sistemi yatırım planından çıkarıldı"

Demirhan, “2013-2018 AK Parti döneminde Belediye kendi öz kaynaklarıyla envanterine yıllık 400’den fazla otobüs aldı. 2 bin 500’den fazla aracın ise bakımları yapılarak İstanbul halkına hizmete soktuk. Yine aynı dönem içerisinde kazaları engellemek amacıyla erken uyarı sistemi oluşturduk. Fakat yeni İBB yönetimi erken uyarı sistemini 2022 yatırım planından çıkardı.” açıklamasında bulundu.

İmamoğlu dönemini eleştiren Demirhan ayrıca “Yeni döneme baktığımızda İmamoğlu 2,5 yılın sonunda bir tane bile otobüsü Belediyenin filosuna katmadığı gibi otobüsler bakımsızlıktan hurda haline geldi.” dedi.

“Şoförlerin çalışma koşulları kötüleşti”

Demirhan, “Şoförlerin de çalışma koşulları giderek kötüleşti. Günde 18 saate varan çalışma saatleri bulunan şoförlerimiz var. Kazaların temel sebebi incelendiğinde trafikten kaynaklanmıyor, yorgunluktan oluşan dikkat dağınıklığından dolayı kazalar gerçekleşiyor” dedi

Her gün 1 yaralı

İBB’ye ait İETT araçların bakımlarının zamanında yapılmadığı, şoförlerin fazla mesai yaptığı, otobüs filosunun yenilenmediği iddiaları gündeme gelirken, 2022 yılında otobüs, metrobüs ve tramvayların karıştığı kazaların bilançosu tüyler ürpertti.

2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT araçlarının yapmış olduğu kaza verilerine bakıldığında toplamda 85 trafik kazasının gerçekleştiği, kazalarda ise toplamda 2 kişinin öldüğü, 343 kişinin ise yaralandığı görülüyor.

* 3 Ocak 2022: Beyoğlu’nda karşıdan karşıya geçmek üzere olan kadına İETT otobüsü çarptı.

* 06 Ocak 2022: Eyüpsultan'da kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı. Durakta bekleyenlerden 3 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

* 07 Ocak 2022: İstanbul Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü çarpıştı.

* 08 Ocak 2022: Fatih, Beylerbeyi Caddesi'nde iki İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

* 10 Ocak 2022: Beşiktaş'ta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü ağaca çarparak kaza yaptı. Kaza nedeniyle kaldırımdaki ağaç devrilirken şoför otobüs içinde sıkıştı.

* 12 Ocak 2022: Sarıyer'de yolcu indirmek için durakta bekleyen İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Olay da ölü olmadığı bildirilirken 4 kişinin hafif yaralı olduğu açıklandı.

* 1 Şubat 2022: Esenyurt’ta bir İETT otobüsü aynı istikamette seyir halinde olan bir kamyona arkadan çarptı. Otobüste yolcu olmaması facianın önüne geçti.

* 06 Şubat 2022: Başakşehir'de yol çalışması nedeniyle tek yönden kontrollü verilen trafikte iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 yolcu yaralandı.

* 10 Şubat 2022: D-100 Karayolu’nda bir otomobil, yol kenarında temizlik çalışması yapan İBB’ye ait temizlik aracına çarptı. Kazada yaralanan ya da ölen olmadı.

* 13 Şubat 2022: Arnavutköy'de, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

* 17 Şubat 2022: Ataşehir, D-100 Karayolu’nda panelvan minibüs, hafif ticari araç, İETT otobüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

* 19 Şubat 2022: İstanbul Güngören'de park halindeki araca çarpan İETT otobüsündeki yolcu camdan fırlayarak ağır yaralandı.

* 24 Şubat 2022: İstanbul Maltepe'de İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası durakta bekleyen minibüsüne çarptı. Kazada minibüste bulunan 5 yolcu yaralandı.

* 26 Şubat 2022: İstanbul Beyoğlu'nda, bir İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı. Kazada, büfe işletmecisi hafif şekilde yaralandı.

* 28 Şubat 2022: Başakşehir’de, yolcuları indirmek için durağa yanaşmakta olan İETT otobüsü durakta bulunan bir kadın ve çocuğuna çarptı. Kazada kadın ve 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

* 7 Mart 2022: İstanbul Beykoz'da iki belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

* 11 Mart 2022: Sarıyer'de İETT'ye ait iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

* 13 Mart 2022: Ümraniye'de gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çaparak kaza yaptı. Kazada yaralanan ya da ölen olmadı.

* 16 Mart 2022: Sarıyer'de frenlerinin tutmadığı iddia edilen İETT otobüsü kaldırımdaki aydınlatma direğine vurdu.

* 18 Mart 2022: Sancaktepe Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüne çarptı. Kazada İETT şoförü yaralandı.

* 4 Nisan 2022: İstanbul Beyoğlu Hasköy’de freni patlayan İETT otobüsü önce seyir halindeki bir otomobile ardından da park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 2'si yaşlı kadın olmak üzere 3 kişinin hafif şekilde yaralandı.

* 7 Nisan 2022: Başakşehir'de Şahintepe-Avcılar seferini yapmaya hazırlanan İETT otobüsü kayarak yol kenarındaki boşluğa devrildi.

* 12 Nisan 2022: Avcılar gişelerinde bulunan beton bariyerlere çarpan İETT otobüsünde hasar oluştu.

* 17 Nisan 2022: İstanbul Maltepe'de yolcu almak için yol kenarında duran minibüse bir İETT otobüsü çarptı. Minibüste bulunan bir kadın yolcunun yaralandı.

* 21 Nisan 2022: Beykoz'da İETT otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası otobüs kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki taşlara çarparak durdu. Kazada şoförün de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

* 25 Nisan 2022: Sarıyer'de iddiaya göre şoförünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

* 29 Nisan 2022: İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sürücüsüz harekete geçen metrobüsün karşı yönden gelen metrobüsle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

* 30 Nisan 2022: İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsünün park halindeki ticari araca çarptı. Kazada anne ve çocuğun yaralandığı bildirildi.

* 2 Mayıs 2022: Sultangazi'de İETT otobüsü yol kenarındaki refüje çarptı. Çarpma sonrası boş araziye savrulması sonrası durabildi.

* 5 Mayıs 2022: İstanbul Eyüpsultan, Alibeyköy Metro İstasyonu durağında tramvayla otomobil çarpıştı.

* 8 Mayıs 2022: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

* 11 Mayıs 2022: Raylara giren İETT otobüsü tramvayla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

* 15 Mayıs 2022: İstanbul Bağcılar’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına İETT otobüsü çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada metrelerce sürüklenen kadının ağır yaralı olduğu açıklaması yapıldı.

* 21 Mayıs 2022: Büyükçekmece’de yol çalışmasını son anda fark eden ve şehir içi hız sınırına uymayan İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

* 30 Mayıs 2022: Kadıköy'de ambulans ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

* 6 Haziran 2022: Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

* 7 Haziran 2022: Sultangazi'de İETT şoförü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı. Çocuklara çarpan İETT şoförü ise kaçtı.

* 8 Haziran 2022: Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı. Kaza da yapılan ilk belirlemelere göre 3 polis memurun yaralandığı açıklaması yapıldı.

* 11 Haziran 2022: Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı trafik kazasında bir sürücü hafif yaralandı.

* 16 Haziran 2022: Sarıyer'de İETT otobüsü ile iki aracın karıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

* 18 Haziran 2022: İstanbul’da İETT otobüsü ara sokakta park halinde bulunan 17 araca çarptı. Otobüsün sürücüsü olaydan yerinden kaçtı.

* 20 Haziran 2022: İstanbul Bayrampaşa'da İETT yol yardım aracının, metrobüse arkadan çarpması nedeniyle metrobüs hattında araç yoğunluğu oluştu.

* 1 Temmuz 2022: Sancaktepe’de ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, caddede karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadın ve küçük kıza çarptı. Kazada yaralanan kadın ve kız çevredeki esnafların yardımıyla hastaneye götürüldü.

* 5 Temmuz 2022: Sarıyer’de İETT otobüsü, ticari araç ve taksinin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

* 8 Temmuz 2022: Aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir otobüs çarptı. Kazada bir yolcu, hafif şekilde yaralandı.

* 9 Temmuz 2022: İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

* 21 Temmuz 2022: Sultanbeyli'de İETT otobüsü bir çocuğa çarptı. Kazada 3 yolcu hafif yaralandı.

* 25 Temmuz 2022: Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere çarptı.

* 3 Ağustos 2022: İstanbul Pendik'te İETT otobüsü yolcu indirmek için duran minibüse çarptı.

* 4 Ağustos 2022: Arnavutköy’de bir İETT otobüsü panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı.

* 8 Ağustos 2022: İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybeden İETT şoförü elektrik panosuna ve aydınlatma direğine çarptı.

* 16 Ağustos 2022: Sultanbeyli’de içi yolcu dolu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak takla attı.

* 19 Ağustos 2022: Kavacık-Anadolu Kavağı seferini gerçekleştiren 15A hattında meydana gelen kazada otobüsün zemini delindi, 2 kişi yaralandı.

* 22 Ağustos 2022: İstanbul Fatih'te İETT otobüsü yol kenarındaki yayaya çarptı, şoför durmayarak yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi hafif yaralandı.

* 6 Eylül 2022: İstanbul Yenikapı'da İETT otobüsünün 7 araca çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

* 9 Eylül 2022: Avcılar Şükrübey istasyonunda metrobüsler birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye sevk edildi. İstanbul Valiliği kazada 99 kişinin yaralandığını bildirdi.

* 12 Eylül 2022: Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu yaralandı.

* 17 Eylül 2022: İstanbul Arnavutköy'de beton mikseri ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı.

* 19 Eylül 2022: Güngören'de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

* 22 Eylül 2022: Üsküdar Altunizade durağında bir İETT otobüsü başka bir İETT otobüsüne çarptı.

* 5 Ekim 2022: Sarıyer'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü ile lüks bir otomobil, kaygan yol nedeniyle çarpıştı.

* 5 Ekim 2022: İstanbul Beyoğlu'nda, yakıt dökülen yolda kayarak direğe çarpan İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar oluştu.

* 06 Ekim 2022: İstanbul Gaziosmanpaşa'da park halindeki aracında bakım yapan İETT şoförü İrfan Tunç, park halindeki başka bir İETT otobüsün hareket etmesiyle 2 aracın arasında sıkıştı. Ağır yaralanan İETT şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

* 17 Ekim 2022: Başakşehir'de park halindeyken el freni boşaldığı iddia edilen İETT otobüsü, şarampole düştü.

* 28 Ekim 2022: İstanbul Kadıköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü önce park halindeki araçlara ardından kaldırıma çıkarak müzenin duvarına çarptı.

* 28 Ekim 2022: İstanbul Küçükçekmece'de İETT otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

* 31 Ekim 2022: İstanbul Büyükçekmece'de, seyir halindeki İETT otobüs şoförünün aniden rahatsızlanması sonrası otobüs bir motosiklet, kaldırımda bulunan ağaçlar ile uyarı levhasına çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

* 1 Kasım 2022: Büyükçekmece'de kırmızı ışıkta beklediği sırada fenalık geçirdiği öne sürülen İETT şoförü, önce motosikletliye sonra kaldırım üzerindeki ağaca çarptı.

* 7 Kasım 2022: İstanbul Başakşehir'de önce kaldırıma, ardından reklam panosuna çarpan İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı.

* 17 Kasım 2022: Üsküdar’da şoförünün hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü orta refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada şoför yaralandı.

* 20 Kasım 2022: İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Feci kazada 7 kişi yaralandı

* 24 Kasım 2022: İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

* 2 Aralık 2022: Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı.

* 4 Aralık 2022: İstanbul sahil yolunda kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsüne, yolda ilerlemekte olan bir otomobil çarptı.

* 5 Aralık 2022: Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 33 kişi yaralandı.

* 5 Aralık 2022: Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Kazada 4’ü ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı.

* 6 Aralık 2022: Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazada tramvay raydan çıkarken, iki araca çarpan otobüs körük kısmından ikiye ayrıldı. Tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 33 kişi yaralandı.

* 19 Aralık 2022: İstanbul’da peş peşe arızalanan 2 İETT otobüsü yolda kaldı. Yolun kapanması sebebiyle sürücüler ara sokaklardan ilerlerken, bu sabah saatlerinde ise başka bir İETT otobüsünün yolda kalması nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

* 20 Aralık 2022: T1 Kabataş-Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda raydan çıkıp direğe çarpması sonucu 4 yolcu hafif yaralandı.

* 24 Aralık 2022: İstanbul’da İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonucunda hafif ticari aracın içinde sıkışarak yaralanan vatandaş, itfaiye yardımı ile kurtarıldı.

* 24 Aralık 2022: İstanbul’da seyir halinde bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsün garaja gittiği ve yangın sırasında içinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.

* 26 Aralık 2022: İstanbulda iki katlı İETT otobüsü motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan 2 genç yaralandı.

* 30 Aralık 2022: İstanbul'un Kartal ilçesi D-100 karayolunda, minibüs ile İETT otobüsü çarpıştı. Olayda 7 yolcu yaralanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.