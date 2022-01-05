İETT zammı sonrası akbil fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul'da İETT zammı olarak da bilinen toplu taşıma zammı, 1 Ocak 2022 itibarı ile yürürlüğe kondu. Elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine uygulanan yüzde 36'lık zam sonrası güncel bilet fiyatlarını sizler için derledik.
İstanbul'da zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4.03 liradan 5.48 liraya, öğrenci bileti 1.96 liradan 2.66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2.88 liradan 3.91 liraya çıkarıldı.
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Metrobüste ise tam uzun mesafe 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, sosyal 3.28 liradan 4.46 liraya yükseltildi.
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