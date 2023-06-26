İETT şoförü, İETT otobüsüne baltayla saldırdı!
Fatih’te kullandığı İETT aracına zarar verdiği gerekçesiyle diğer İETT otobüsüne baltayla saldıran sürücü tutuklandı.
Son dönemlerde karıştığı kazalarla sıkça gündeme gelen İET'de bir garip olay daha yaşandı.
Molla Gürani Mahallesi, Fındıkzade mevkisinde A.P. 'nin kullandığı İETT otobüsü ile Y.K. idaresindeki İETT otobüsü çarpıştı.
Y.K. aracının aynasının zarar görmesine öfkelenerek diğer otobüsün camına baltayla vurarak zarar verdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.K.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı.
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