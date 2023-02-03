İETT kazasının şoföründen itiraf: Frenler bozuktu

Bahçelievler'de otobüs bekleyen vatandaşlara çarpan İETT otobüsünün şoförü Sefer B.'den itiraf gibi açıklamalar geldi.

Sefer B.'nin kazayla ilgili polise verdiği ilk ifadesinde, "Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi" dediği öğrenildi.

Yolcular uyarmış

Polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoföre "Kaza yapacaksın dikkat et" diye uyarılarda bulunduğu, şoförün ise araç kullanırken uyukladığı öğrenildi.