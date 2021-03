İETT amiri otobüste terör estirdi

Pandemi döneminde sık sık yaşanan toplu taşıma araçlarındaki maske tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da, Arnavutköy - Eminönü seferini yapan İETT otobüsüne binen yolcular ve İETT amiri arasında maske takma tartışması başladı.

Yolcularla uzun süre tartışan amir, otobüs şoförüne polisi gördüğün anda dur şeklinde talimatlar verdi.

"AMİRİM UZATMAYALIM HERKES EVİNE GİTSİN"

Uzun süren tartışma sırasında sürücü, "Amirim uzatmayalım. Akşam akşam herkes evine gitsin" derken yolculara da sakin olmaları konusunda sık sık ricada bulundu.

YOLCULARA HAKARET ETTİ

Uzun süren tartışmalar sırasında yolculara hakaret eden amir, kendisine hakaret eden yolcuları vatan haini olmakla suçladı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşan tartışma anları an be an kameralara yansırken bir süre sonra tarafların sürücünün sağduyulu çağrılarıyla sakinleştikleri görüldü.