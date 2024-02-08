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İDO'nun Yunanistan seferleri başlıyor! Kapıda vize ücreti ne kadar?

İstanbul Deniz Otobüsleri Yunanistan’ın Samos Adası’na 6 Nisan’dan itibaren sefer yapmaya başlayacak. Peki, İDO'nun ücret tarifesi ne kadar? Kapıda vize ücreti ne kadar? İşte merak edilenler..

İstanbul Deniz Otobüsleri Yunanistan’ın Samos Adası’na 6 Nisan’dan itibaren sefer yapmaya başlayacak. Açıklama İDO'nun resmi sitesinde yayınlandı.

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Ege Denizi’ndeki Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başlaması sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri Seferihisar'dan Samos adasına sefer düzenleme kararı aldı.

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 Peki, İDO'nun ücret tarifesi ne kadar? Kapıda vize ücreti ne kadar?

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İDO Yunan Adaları Ücret Tarifesi

Karşılıklı gidiş geliş sefer ücretinin 35 Euro, Kuşadası'ndan Samos seferin ise 41 Euro olacağı belirtildi.

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