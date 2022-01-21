İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07.45 Yenikapı-Yalova
07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Şehir Hatları
Şehir Hatları ise saat 08.45 Bostancı-Karaköy-Kabataş ve aynı saatteki Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
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