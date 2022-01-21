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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07.45 Yenikapı-Yalova

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Şehir Hatları

Şehir Hatları ise saat 08.45 Bostancı-Karaköy-Kabataş ve aynı saatteki Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

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