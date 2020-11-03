İdil Şirin'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Enkazdan çıkarılan yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, 58 saat sonra enkazdan çıkarılan İdil Şirin'in Kovid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

58 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Depremde yerle bir olan Emrah Apartmanından 58 saat sonra sağ kurtulan İdil Şirin'in kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri "itfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü" demek oldu. İlk isteği su olan İdil 3 saatlik çalışma sonrası Ölen kardeşi İpek ile birlikte çıkarıldı. İdil'in sırt üstü durduğunu tek kişilik bir çekyata ayağının sıkıştığını gören kurtarma ekipleri kardeşini ise tam yanında oturur vaziyette buldu. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde çalışan Hasan Alaca ile göz göze gelen İdil kardeşinden ses alamadığını Alacay'a söyledi. Adından ise İtfaiye erinden su istedi.

İPEK 2 GÜN HAYAT MÜCADELESİ VERDİ

Emrah Apartmanından ses duyan ekipler hummalı çalışmayla yaklaşık 3 saat sonunda İdil'e ulaştı. İdile ulaşan İtfaiye ekiplerinin anlattıkları ise yürekleri dağladı. İdil kardeşi İpek'ten uzun süre ses aldığını ama sonradan bir daha ses alamadığını söyledi. İpek'in hayatını kaybettiği öğrenildi.