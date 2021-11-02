İclal Aydın korku dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı

İzmir Urla'da yaşayan İclal Aydın, sabahın erken saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Köpeği Marlon'la kısa bir yürüyüş gerçekleştiren İclal Aydın, evinin birkaç sokak ötesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan oyuncu canını zor kurtardı.

İclal Aydın yaşadığı korku dolu anları İnstagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Aydın şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah da her zamanki gibi gün ağarırken uyandık. İlk işimiz Marlon’la tuvalet yürüyüşüne çıkmak oldu. Bir iki sokak uzaklaşmıştık ki bir grup sokak köpeği ile burun buruna geldik. Neden bilmiyorum ama köpekler akitaları sevmiyor. Sokak köpekleri Marlon’u görünce çılgına döndü. Gerçek bir it dalaşının ortasında kaldım. Birbirlerine öyle bir girdiler ki ayırmama imkan yok!"

"Feryadıma köyün gençlerinden biri yetişti."

"Gece yağmur yağmış. Her yer çamur içinde. Köyün her yanında her gün erkenden gürültüye başlayan site inşaatları var fakat her nasılsa o saatte bir Allah’ın kulu yok. Kim kimi ısırıyor, kim nereye saldırıyor karıştı. Köyümüzün çok yaşlı sakat bir çoban köpeği var. Beni yerde görünce koşarak gelip beni kurtarmak için kavgaya daldı ama onu da savuşturdular. Neyse ki feryadıma köyün gençlerinden biri yetişti. Sokak köpeklerini kovalamayı başardı. Marlon’la çamur içinde girdik eve."

"Bacağımdan ısırmış"

"Bacağımda, sırtımda, kollarımda ağrı hissediyordum ama tam olarak ne olduğunu anlayamamıştım. Sonuçta bir it dalaşının ortasında kalmış, oğlumu sokak köpeklerine bırakmamıştım. Bir şekilde o arbedede ben de payıma düşeni almışımdır diyordum. Eve girince gördüm ki bir tanesi beni bacağımdan ısırmış ama hangisi? Sonuç: tetanoz ve dört aşamalı kuduz aşısı programı nedeni ile tüm seyahat planlarının ertelenmesi. Marlon’da asabiyet. Bende giderek artan beden ağrısı. E, tabii sokağa çıkma korkusu… Kalbimi sızlatan o yaşlı köpek var ya… Ah canım benim be.."