İçişleri'nden yeni kararlarla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 81 İl Valiliğine “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelge gönderdi.

Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi.

Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Hafta sonu uygulaması

Hafta sonları, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 - cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00’de başlayıp cumartesi ve cazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

Marketler 10.00-17.00 arası açık olacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Lokantalar hafta içi 19.00'a kadar açık

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.

HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.

Ancak bu işyerlerinde aynı masada; düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecek.