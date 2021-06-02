İçişleri'nden Liselere Giriş Sınavı tedbirleriyle ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.

Genelgede alınan tedbirler şöyle sıralandı:

- Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

- Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

- 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen saatlerde kısıtlamadan muaf sayılacak.