İçişleri Bakanlığı'ndan 'okul' genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, '2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

5 başlık altında gönderilen genelgede, yeni dönemde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirlerle yürütülecek denetimler ve bilgilendirme/farkındalık çalışmaları anlatıldı.

Genelgeye göre, okul servis araçlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler esas alınacak.

SERVİS İÇİ MASKE ZORUNLU

Servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler, servisle ulaşım sağlayan öğretmen ve çalışanlar, kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanacak.

KAPI GİRİŞİNE DEZENFEKTAN

Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulup, araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak. Servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Bu liste serviste görünür yerde asılı olacak, böylelikle servis kullananların aynı yerde oturması sağlanacak.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dahil tüm okul servis araçları, şoförleri ve rehber personeline yönelik trafik güvenliği farkındalığının artırılması sağlanacak. 'Okul Servis Araçları Şoförleri ve Rehber Personeline Yönelik Bilgilendirme Eğitimleri', her gruba bir gün olacak şekilde düzenlenecek.

Milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içerisinde öğretmen, öğrenci ve velilerden tespit edilen gönüllü kişilerin müracaatları okul idarelerince alınacak. Bu kişilere 'Okul Geçidi Görevlisi Eğitimleri'nin Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyasıyla birlikte düzenlenecek. Tüm okul geçidi görevlilerine, kırmızı düdük verilecek. Okullarda trafik güvenliği konusunda uygulamalı ve teorik dersler verilecek. 'Umuma Açık Yerlerde Verilen Trafik Eğitimleri' kapsamında vatandaşlara yönelik eğitimlere aralıksız devam edilecek.

KESİNTİSİZ DENETİM

Eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak okul servis araçlarına yönelik denetimler hafta boyunca kesintisiz yapılacak. Eğitim öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek. Okul idareleriyle irtibat kurularak, okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde, çevresinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması için ekip/personel görevlendirilecek. 'Rehber personel' ve 'Okul Geçidi Görevlileri'nce tespit edilen trafik kural ihlallerine ilişkin olarak düzenlenen Trafik Kural İhlali Tespit/İhbar tutanaklarının trafik birimlerince kontrolü yapılarak trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülecek. Yaya veya okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere olan öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülerle ilgili gerekli cezai işlem uygulanacak. Okul ve çevresinde, yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme bindirme cepleri, aydınlatma, okul önü bariyerleri, butonlu sinyalizasyon sistemleri ve benzeri fiziki tedbirler kontrol edilecek. Eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ BULUNDURULACAK

Okul servis araçlarının denetiminde, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilecek. Belediyelerce düzenlenen 'Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi' ve 'Okul Servis Aracı Bakım ve Onarım Takip Formu' bulundurulacak. Yönetmelikte belirtildiği şekilde standartlara uygun 'okul taşıtı' yazısı ve 'dur' kırmızı ışık veren lamba, araç üzerinde ve çalışır vaziyette olacak. Araç ön ve arka tarafında kalan alanları gösteren görüş ve sesli ikaz sistemiyle geri vites lambaları ve bağlı sesli ikaz sistemleri, oturacak yer adedini gösteren etiket donanımları kullanılır ve çalışır durumda olacak. Araç kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik veya araç şoförü tarafından elle kumanda edilebilir şekilde (mekanik) olacak. Araçlarda en az otuz gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak. Okul servis aracının camları sabit olacak ve camların üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacak. Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak ve bu kemerler kullanılacak. Taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda olacak.

Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda rehber personel bulundurulacak. Şoför ve rehber personel, 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyacak. Şoför araçta sigara içmeyecek ve içilmesine müsaade etmeyecek. Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmayacak. Taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmayacak. Servis şoförleri, indirme ve bindirme kuralları başta olmak üzere diğer tüm trafik kurallarına ve yükümlülüklerine uyacak. Her araç için 'Okul Servis Araçları Denetim Formu'nda yer alan hususlar titizlikle kontrol edilecek ve eksikliği veya kural ihlali tespit edilenlere mevzuatın öngördüğü cezai işlemler uygulanacak.

İLAVE TEDBİRLER PLANLANACAK

Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analiz değerlendirilerek, bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak. Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde dikkatlerini daha üst düzeye çıkarılarak yavaşlamaları ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak için tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde 'önce yaya' görsellerinin çizdirilmesi ivedilikle tamamlanacak. Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergahlarda azami hız sınırının saatte 30 kilometre hıza düşürülmesi sağlanacak. Okul servis taşımacılığı faaliyetlerinin düzenli ve güvenli olarak yürütülmesi amacıyla, okul servis araçlarının çalışma şartları ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik eğitim öğretim dönemi başlamadan önce vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla toplantı düzenlenecek. Rehber personel ve okul geçidi görevlilerince düzenlenen ihlal tespit tutanakları, tespit tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde okul yönetimlerince teslim alınacak. Bu tutanaklar takip eden üç iş gününde de trafik denetleme birimine veya ekiplerine tutanak karşılığı teslim edilecek.

GENEL EMNİYET VE ASAYİŞE İLİŞKİN TEDBİRLER

Öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecek ve 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak. Diğer okullarda ise KGYS’ye entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul güvenlik kamera sistemleri tamamlanacak. Okul çevrelerinde metruk olduğu tespit edilen binalara ilişkin alınacak tedbirler gözden geçirilecek. Hassas olduğu belirlenen okulların bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışı önlenecek. Okul çevrelerindeki internet cafe ve oyun salonları gibi yerler denetlenecek.