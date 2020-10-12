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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist teslim oldu

5 PKK'lı teröristin Şırnak'ta teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucunda 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. 

5 PKK/KCK'lı teröristin Şırnak'ta teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.

Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında yer alıyor. 

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