İçişleri Bakanlığı 7 soruda depremzedelere yapılacak yardımları açıkladı

1. Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?



Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir.