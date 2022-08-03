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Bingöl'de 3 milyon 329 bin kök kenevir yakalandı

Bakan Soylu, Eren Abluka-9 Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu, Twitter'dan, "Narkoterör'e bir darbe daha Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında, 3 milyon 329 bin kök kenevir 21 bin 200 kök skunk 152 kilogram esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Jandarmamıza tebrikler." bilgisini paylaştı. Bakan Soylu, açıklamayla birlikte operasyona ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

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