İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden ve istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Görevden af talebi kabul edilmiştir" denilen Berat Albayrak'la ilgili Twitter'dan dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum.