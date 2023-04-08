İçişleri Bakanı Soylu: Mardin'de 2 terörist ölü ele geçirildi!

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "2016 yılında Kahraman Polislerimiz Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi. 7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman Şehitlerimize rahmetle" sözlerini kaydetti.