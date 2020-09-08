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Soylu: Bu gece yarısından itibaren kafeterya ve restoranlarda müzik yayını sona erecek

İçişleri Bakanı Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu. 

Soylu, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, "2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik." dedi.

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