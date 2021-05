İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den TBB'ye yalanlama

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce; Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkçıların sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesildiği iddiasını yalanladı.

İNCE: "SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINDAN MUAFTIR"

İnce; "Türk Tabipler Birliği dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği; "Emeklerinin karşılığı verilmeden pandeminin tüm yükü sağlıkçıların omuzlarına yüklenmişken; sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesiliyor. Türkiye'nin her yerinde her zaman ve her güzergahta sağlık çalışanı kimliği yeterli görülmelidir" iddiasında bulunmuştu.