Icardi'nin yanına Kongolu yıldız geliyor! Cimbom'da hareketli saatler

Icard ile anlaşan Galatasaray, bir forvet transferini daha bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Al Nassr formasını giyen ve bu sezonun başında gittiği Arabistan'dan ayrılmak isteyen Bakambu ile anlaşma sağladı.

32 yaşındaki Kongolu yıllık 1.5 milyon euro alacak. Al Nassr ile yapılan görüşmeler ise olumlu devam ediyor. Bakambu, 2015-2016 sezonunda Bursaspor forması giymişti.

Bakambu kariyerinde sahaya çıktığı 400 maçta 169 gol, 41 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Icardi'nin ise, yarın imza atması bekleniyor. PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaşan sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli yıldıza da yıllık 10 milyon euro garanti ücret verecek. Bu ücretin büyük bir bölümünü sponsorlar karşılayacak.