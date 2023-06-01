Icardi'nin menajerinden Galatasaray taraftarını üzen haber

Galatsaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin menajeri Wanda Nara, sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.

Wanda Nara, sosyal medyadan adeta "veda gibi" açıklamalarda bulundu.

Nara, "Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" ifadelerini kullandı.