Icardi'den Wanda Nara'ya beklenmedik hamle!

Galatasaray 'ın PSG'den transfer ettiği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, geçtiğmiz haftalarda Arjantinli oyuncu ile ayrıldıklarını sosyal medyadan duyurmuştu. 22 yaşındaki Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, takipçileriyle fotoğraflarını paylaşmıştı.

Icardi Arjantin'e gitmişti

Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasını ilk günlerde kabul etmeyen Arjantinli yıldız futbolcu, ülkesine giderek eşiyle görüşmek istemişti fakat güvenlik görevlileri tarafından engellendiği anlar kameralara yansımıştı. Yıldız oyuncu daha sonra Türkiye'ye dönerek antrenmanlara devam etmişti. Bu durumun ardından Icardi'nin durumu kabullendiği görüldü.

"Wanda'ya ödeme yapmayın"

Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve Galatasaray'a transferinde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon Euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu.

İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Icardi yaşananlardan sonra, sarı-kırmızılı yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapmamasını istedi.

Icardi'nin sarı - kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği iddia edildi. Ayrıca, Galatasaray'ın Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği de iddia ediliyor.