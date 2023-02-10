Icardi'den depremzedeye sosyal medyadan yanıt!

Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan deprem felaketleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Enkaz altından çıkarak, adeta yeniden hayata dönen Galatasaray taraftarı Kadir, hastanede tedavi gördüğü sırada Mauro Icardi sevinciyle mutluluğunu paylaştı.

Deprem bölgesinde 87 saat enkaz altında kalan ve sağ olarak çıkan Kadir'e hastanede yatarken, Mauro Icardi'den mesaj geldi. Sarı-kırmızılı kulübün yöneticileriyle konu hakkında görüşen Icardi, Kadir ile kısa bir süre sonra görüşmek istediğini bildirdi.

Mauro'dan anlamlı hareket

Türkiye'yi derinden etkiyen deprem felaketinden 87 saat sonra enkazdan çıkarılan Galatasaraylı depremzede, hastanede Mauro Icardi sevinci yaparak Arjantinli yıldızın formasını istedi. Icardi, bu isteğe kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından Galatasaraylı depremzedeyi mutlu edecek haberi paylaştı.

Arjantinli yıldız oyuncu sosyal medya hesabından, "Küçük Kadir umarım yakında görüşürüz, böylece formamı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim" paylaşımı yaptı. Bu paylaşım bütün takım taraftarları tarafından takdir topladı.