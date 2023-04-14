Icardi yıldızlaştı, Cimbom farklı kazandı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 18, 42 (P) ve 45+12'de Mauro Icardi, 23' Rashica, 59' Kerem Aktürkoğlu ve 71'de Nicolo Zaniolo kaydetti.

Galatasaray şanssızlığını kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da hafta boyunca tüm planlarını farklı bir zafer üzerine kurguladı ve sahada bunun da meyvelerini topladı. Galatasaray, ligdeki son 3 Kayserispor mücadelesinden 1 beraberlik, 2 de mağlubiyetle ayrılmıştı ancak Cim Bom bu şanssızlığını elde ettiği farklı skorla kırmış oldu.