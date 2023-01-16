Icardi Galatasaray için fedakârlık yapmaya hazır!
Galatasaray'daki performansıyla taraftarının gönlünde taht kuran Mauro Icardi için İtalya'dan dikkat çekici bir iddia geldi.
Fransa şampiyonu PSG'den sezon başında Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi'yi, kulübünün satmak istediği bildirildi.
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La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberinde, " Icardi'nin kaderinin belli oldu ve Galatasaray, Arjantinli yıldız oyuncu için 15 milyon Euro ödemeye hazır. Bu, Fransa kulübünün işini görecek bir miktar."
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"2020'de Paris'e 50 milyon Euro'ya gelen oyuncu, PSG'nin planlarında yok. Kulüpteki iki sezonunda hayal kırıklığı yarattı ve Paris ekibinin onu göndermek istemesinin temel nedeni bu" denildi.
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Haberin devamında ise, "PSG'de gözden çıkarılan Mauro Icardi, Galatasaray'da şu ana kadar beklentileri karşıladı."
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