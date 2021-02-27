Ibrahimovic ile LeBron James 'siyaset' yüzünden birbirine girdi

Geçtiğimiz günlerde Zlatan Ibrahimovic, basketbol yıldızı LeBron James hakkında, "Politikanın dışında kalmalı" açıklamalarının ardından LeBron James'ten kendisine yanıt geldi.

Futbolun fenomeni Zlatan Ibrahimovic ile baskekbolun 'kral'ı LeBron James arasında 'siyasi' tartışma çıktı.

Serie A'da Milan forması giyen 39 yaşındaki futbolcu Zlatan Ibrahimovic, LeBron James'in siyasi açıklamalar yapmasını eleştirdi. Ibrahimovic, ''Statü sahibi kişilerin siyaset konuşmasını sevmiyorum. Herkes bildiği işi yapsın. Ben futbolcuyum ve en iyi bildiğim şeyi yapıp futbol oynuyorum. Politikacı olsam o zaman siyaset yapardım'' dedi.

LeBron James'ten yanıt: Susmayacağım



NBA’de normal sezonda Portland Trail Blazers’ı 102-93 mağlup eden Los Angeles Lakers’da LeBron James, maç sonu açıklamalarda bulunurken Zlatan Ibrahimovic’e de yanıt verdi. Yıldız oyuncu sadece spora bağlı kalmayacağını ve dünyada yanlış giden şeyler olduğunda konuşmaya ve tepki göstermeye devam edeceğini vurguladı.

"Sesimin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum"

'Kral' lakaplı James, "Sadece spora bağlı kalıp hayatıma devam etmeyeceğim. Bu platformun ve sesimin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Günün sonunda yanlış olan şeyler hakkında asla susmayacağım‘’ diye konuştu.

Doğduğu yer olan Akron’da açtığı ve dar gelirli ailelerin çocuklarına hizmet veren okuldaki öğrencilerin ihtiyaçlarını dile getirmeye devam edeceğini söyleyen James, şunları söyledi. "Eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, sistematik bastırma ve ülkede olan şeyler hakkında konuşacağım. Çünkü bu toplumun bir parçasıyım ve olup bitenleri görüyorum. Okulumda 300’den fazla çocuğum var ve onların bir sese ihtiyaçları var. Ben onların sesiyim ve her şeye ışık tutmaya devam etmek için konuşacağım."