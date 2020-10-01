İbrahim Tatlıses'in ilk konukları belli oldu

Geçirdiği kaza nedeniyle yıllardır ekranda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show programı ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İbo Show'un provaları başlarken, İmparator'un konuk edeceği ilk isimler de belli oldu.

AÇILIŞI SİBEL CAN VE ŞAFAK SEZER'LE YAPACAK

TV100'ün haberine göre; aralarında Tarkan ve Sezen Aksu'nun da olduğu dev isimleri konuk almak isteyen Tatlıses'in bir değişiklik olmazsa açılışı Sibel Can ve Şafak Sezer'le yapacağı öğrenildi.

İLK FRAGMANDA "ÇOK ÖZLEDİM BE" SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

9 yıl sonra ekranlara dönmenin heyecanını yaşayan Tatlıses, geçtiğimiz günlerde fragman çekimleri için kamera karşısına geçti. İmparator ilk fragmanda "Çok özledim be" sözleriyle dikkat çekti.