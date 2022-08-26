Tatlıses, şikayetçi olmadı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kamyonet sürücüsü Gültekin Gülsoy'un, ifadesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın şokunu yaşadığını söylediği öğrenildi.

Şikayetçi olmadılar!

Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy'un yapılan muayenesinde, kanında 0,10 promil alkol tespit edildiği belirtildi.

Dün gerçekleşen kazada İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs, yağmurun kayganlaştırdğı yolda kamyonetle çarpışmış ve iki araç da şarampole yuvarlanmıştı.

Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül, kamyonet şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki T.Ş. yaralanmıştı.

Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev almış, aracın yandığını gören oğlu İdo Tatlıses ise yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

Araç içinde sıkıştı

Araç içinde sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in kaza haberini alan şarkıcılar Ebru Yaşar ve Demet Akalın da hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.

İki ayak tarak kemiğinde kırık olan İbrahim Tatlıses, dün akşam tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tatlıses, ambulansla sahne alacağı restorana götürüldü. Tatlıses, ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyeden şarkılarını söyledi.