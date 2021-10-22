İbrahim Tatlıses'in 39 yaş küçük yeni aşkı

Oğlu İdo Tatlıses’e görkemli bir düğün yapan İbrahim Tatlıses, son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor.

Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrılan İbrahim Tatlıses, kısa süre içerisinde yeni bir aşka yelken açtı.

EL ELE POZ VERDİLER

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan İbrahim Tatlıses, hikaye kısmında sevgilisiyle el ele tutuştuğu bir kareyi yayınladı. Sanatçı paylaşımına da "Deniz kenarında bazı evler vardır ya lebi derya. Bizimki de lebi orman" notunu ekledi. Tatlıses ve sevgilisinin pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

YENİ BİR AŞK İDDİASI

TV8 ekranların yayınlanan magazin programının iddiasına göre, İbrahim Tatlıses, kendisinden 39 yaş küçük Ece adında bir kadınla birliktelik yaşamaya başladı.

İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu, 9 torunu var.