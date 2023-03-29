İbrahim Tatlıses milletvekili aday adayı oldu!

14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan ünlü isimlere bir yenisi daha eklendi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir kez daha memleketi Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı oldu.

Daha önce de AK Parti'den 4 kez milletvekili adayı olan Tatlıses, 5.kez aday adaylığı için AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na müracat etti.

Adaylık başvurusu sonrası kısa bir açıklama yapan Tatlıses, "Urfa'ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa'm için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa’nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa’ya hizmet etmek." dedi.

Tatlıses daha önce de Genç Parti'den milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.