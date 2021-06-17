İbrahim Tatlıses gizlice operasyon geçirdi!
9 yıl sonra yeniden İbo Show ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in gizli bir operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Geçirdiği rahatsızlıkların ardından ağır sağlık sorunları geçiren ve 9 yıl sonra İbo Show ile ekranlara geri gönen İbrahim Tatlıses hayranlarını korkuttu. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde operasyon geçiren ünlü sanatçıya stent takıldı. Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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