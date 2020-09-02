İbrahim Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak

Yıllar önce yaşadığı feci kazanın ardından ekranlardan uzak kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yeniden sevenleriyle buluşacak. İbo Show ile hayranlarıyla buluşacak olan Tatlıses'in programın detayları da belli olmaya başladı.

HER HAFTA YENİ KONUKLAR OLACAK

Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği program, Star TV ile anlaşma yaptı. Uzun süredir hayatına İzmir'de devam eden sanatçı, programın çekimleri için İstanbul'a gelecek. Öte yandan programda her hafta yeni konuklar ağırlanacak. Şimdiden izleyicilerini heyecanlandıran Tatlıses, yakın zamanda çekimlere başlayacak.