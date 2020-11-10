AjansHaber.com.tr Gündem Kalın'dan Berat Albayrak açıklaması

İbrahim Kalın'dan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni atanan Lütfi Elvan için bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji ve ekonomi alanlarında önemli çalışmalara imza atan sayın Berat Albayrak beye teşekkürlerimi sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan beye başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Atatürk'ü anlattı, İBB'den 320 bin aldı
"Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil"
İBB'nin haksız yere işten çıkardığı kişinin zaferi
MİT TIR'ları ihanetinde şok kayıt!
Ermeni ordusunun zararını rakamlarla açıkladı
Talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı
Bayraktar TB2 SİHA'da dikkat çeken ayrıntı