İBB'nin kestiği ağaçlarla ilgili rapor yayımlandı!

Orman Mühendisleri Odasınca yayımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çırağan'da kesilen ağaçlarla ilişkin raporda, ağaçların bilimsel rapor olmadan kesildiği, kanser olduğu iddia edilen birçok ağacın yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikildiği bildirildi.

Orman Mühendisleri Odası Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulunca hazırlanan rapor Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla paylaşıldı.

"İstanbul'un Dolmabahçe ve Çırağan Caddeleri Olmak Üzere Değişik Park ve Caddelerinde Anıtsal Nitelikteki Çınar Ağaçlarının Kurumasına ve Ölümlerine Neden Olan Hastalıklar ve Bu Hastalılara Karşı Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Alt Komisyon Kararı" başlıklı raporda, Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde kesilen 112 ağacın kesim süreci ve sonrasıyla ilgili kapsamlı analizler yer aldı.

Uzmanlar tarafından ön çalışma yapılmadı

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, raporla ilgili yaptığı açıklamada, kesilen 112 çınar ağacıyla ilgili konuyla ilgili uzmanları tarafından bir ön çalışma yapılmadığını ve tedavi sürecine dair herhangi bir bilimsel çalışmanın olmadığını kaydetti.

Türkyılmaz, İstanbul'un Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki anıtsal niteliğe sahip çınar ağaçlarının kentin tarihsel ve doğal dokusunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

İBB'nin ağaç kesim sürecinde konuyla ilgili başka bir kuruma danışmadığına dikkati çeken Türkyılmaz, "Görülüyor ki kuruduğu için kesildiği iddia edilen 112 adet çınar ağacının kesimi aceleye getirilmiş, tedavi edilip edilemeyeceği üzerinde bilimsel bir çalışma ve değerlendirme yapılmamıştır" diye konuştu.

Türkyılmaz, ağaç kesimlerinin ardından İBB tarafından yapılan açıklamaların da gerçeklikten ve bilimsellikten uzak olduğu değerlendirmesini yaptı.

Konuyla ilgili İBB ile iletişime geçmek istediklerini belirten Türkyılmaz, kendilerine dönüş yapılmadığını söyledi.

Türkyılmaz, Orman Mühendisleri Odası Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulunca hazırlanan raporun bu konuda kapsamlı analiz ve incelemeleri içerdiğini kaydetti.

Raporda ağaç kesimi sonrası bilimsel eksikliklere de değinildi

Hasan Türkyılmaz, raporda kesim sonrası sürece ilişkin analizlerin de yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çınar ağaçlarının hastalık gerekçesiyle kesilmesinde gösterilen hassasiyetin hastalığın tedavisi ve yayılmasına karşı gösterilmediği, hastalıklı ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlıkların yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmüş, kesilen çınar ağaçlarının yerine aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de bunun en açık örneklerinden biri olarak karşımıza çıkmıştır. Bu rapor da göstermektedir ki İstanbul çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir. Çınarların kesim sürecinde ilgili orman idaresinden izin alınmadığı gibi karantina tedbirleri de uygulanmamış, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikilmiştir."

Türkyılmaz, söz konusu raporun idari, teknik ve bilimsel verilerle hareket etmesi için İBB'ye yazılı olarak gönderildiğini ifade etti.

Öte yandan ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği belirtilen raporun, 2 profesör, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 orman mühendisinden oluşturulan komisyonca hazırlandığı kaydedildi.