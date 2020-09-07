İBB'nin hizmet hazımsızlığı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yollarını bütçesinin olmadığı iddiasıyla yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi için açılan teşekkür pankartlarını kestiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının; Kadıköy’de Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin yakında açılacağı ifade eden pankartları kaldırdığı öğrenildi.

İBB zabıtası şimdi de Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi için açılan teşekkür pankartlarını kestiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden tepki çeken hareket: Gece yarısı pankartları söktüler!



🔹Hastane yolu yapmamasıyla büyük tepki çeken CHP'li İBB, bu kez de Kadıköy’de Göztepe Şehir Hastanesi için asılan teşekkür pankartlarını İBB zabıtalarına söktürdü.



Video-@Aydogan_Ahiakin pic.twitter.com/s8BcdCnxXE — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 6, 2020

AHIAKIN: "GÖZTEPE ŞEHİR HASTANESİ İÇİN ASTIĞIMIZ TEŞEKKÜR PANKARTLARIMIZIN TAMAMINI CHP'Lİ İBB ZABITALARI KESTİ

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı avukat Aydoğan Ahıakın; pandemi sürecinde hastanelere yol yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, enerjisini yapılan hizmetleri sabote etmeye harcadığını söyledi.

Ahıakın; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Göztepe Şehir Hastanesi için astığımız teşekkür pankartlarımızın tamamını CHP'li İBB zabıtaları kesti. Hazımsızlar biliyoruz. Çünkü Kadıköy'e en büyük yatırımları AK Parti yapıyor. Pandemi sürecinde hastanelere yol yapmayan İBB, enerjisini yapılan hizmetleri sabote etmeye harcıyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ. YAKINDA HİZMETE AÇILIYOR"

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından asılan pankartlarda; "Göztepe Şehir Hastanesi'ni Kadıköy'ümüze kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Yakında hizmete açılıyor" ifadeleri yer alıyor.

GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ; İSTANBUL'UN DÖRDÜNCÜ ŞEHİR HASTANESİ

İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak kentin sağlık sistemine önemli katkılarda bulunması planlanan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hizmete açıldı.