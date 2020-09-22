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İBB'nin dağıttığı kurban etleri bozuk çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurban Bayramı'nda Kayaşehir'de yaşanan skandalın ardından bir yeni skandal daha patlak verdi.

Kurban kesim alanlarındaki organizasyonu yapamadığı için onlarca kurbanın zayi olmasına neden olan İBB'de şimdi de toplanan hisselerle vatandaşa dağıtılmak üzere hazırlanan kurban konservelerinin bozulduğu iddia edildi. İBB Vakfı'na ait konserve kutusunda yer alan ürünlerin bozuk görüntülere sosyal medyada gündeme oturdu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde bulunan İstanbul Vakfı'nın kurban hisselerinden toplayarak hazırladığı konservelerin bozuk olduğu iddia edildi.

KURBAN KESİM ALANINDAN KAÇMIŞLARDI

Kurban Bayramı'nda İBB'nin kurduğu Kayaşehir'deki kurban kesim alanında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar binlerce lira ödemişti. Ancak organizasyonu yapamayan İBB'nin kasapları ve çalışanları kurban kesim yerlerinden kaçmasıyla birlikte onlarca kurban zayi olmuştu. Kayaşehir'de yaşanan skandalın ardından bir yeni skandal daha patlak verdi.

 

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