İBB'nin BELTUR skandalı belgelendi!

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın bir televizyon programında verdiği röportajda CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) bünyesindeki BELTUR tarafından işletilen yerlerin 3. şahıslara usulsüzce peşkeş çekildiğini söylemişti. Açıklamayı ihbar kabul eden SGK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan bu incelemeler sonucu birçok BELTUR işletmesinin 2.ve 3. şahıslara usulsüzce verildiği ortaya çıktı.

TBBM’NİN KARARINA RAĞMEN USULSÜZ DEVİR YAPILMIŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen yasaya göre İBB bünyesindeki BELTUR tarafından işletilen yerlerin 2. ve 3. şahıslara ihale ile devredilemeyeceğini ve işletme hakkının verilemeyeceği açıkça belirtilmesine rağmen İBB yönetimi bazı BELTUR tesislerinin işletmesini üçüncü şirketlere yasal olmayan bir şekilde kiralandığı ve devredildiği tespit edildi.

İBB MECLİSİ’NİN KARARI DA HİÇE SAYILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17 Temmuz 2020 tarihinde alınan kararla BELTUR işletmesi devir koşulları açıklamış, raporda işletme hakkının 3. Kişilere devredilmemesi ve bu tesislerin kiralanmaması şartı yer alıyordu. Bu kararlar CHP ve İYİ partili üyelerin muhalefetine rağmen oy çokluğu ile kabul edilmişti. Öte yandan BELTUR’daki bu usulsüzlüğün ortaya çıkması üzerine AK Partili belediye meclis üyeleri de Sayıştay’a gönderdiği yazıyla İBB hakkında suç duyurusunda bulundu.

İBB ADINA FİŞ KESİP, VERGİ Mİ KAÇIRIYORLAR?

Yapılan incelemede 3. şahıs şirketlerinin ürettiği ürünlerin satışını kendisinin yapmaması, kendine ait yazarkasa ve benzeri ödeme kaydedici cihazının bulunmaması, çalışanlarının BELTUR A.Ş logolu formalarla çalıştığı belirlendi. Raporda bu durumun 4857 sayılı kanunun 2. Maddesinde yer alan “İşletme ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez” kuralına aykırı olduğu vurgulanarak soruşturma başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu noktada da Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlattı. Yazar kasaların kullanılmıyor olması vergi hususunda bir usulsüzlük olabileceğini akıllara getirdi.