İBB'nin 1250 aracı kayıp!

Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimleri öncesi İBB'de ihtiyaç fazlası makam aracı olduğunu iddia etmiş ve "israf" tartışması başlatmıştı.

Seçimi kazandıktan sonra muhalif kesimden gelen baskıların ardından belediyenin tüm iştiraklerinde kullanılan 1717 aracı Yenikapı Meydanı'na sergileyen İmamoğlu'nun görev süresince bu araçlara ek olarak 6000 araç daha kiraladığı ortaya çıktı.

Sayıştay raporuna yansıyan skandallar bununla da sınırlı kalmadı. İBB bünyesinde yer alması gereken 1250 adet aracın nerede ve ne amaçla kullanıldığı belirlenemiyor.

Kayıp durumdaki araçların akıbeti ise merak ediliyor.